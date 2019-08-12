Сотрудников ядерного центра Сарова наградили орденами Мужества

Сотрудники Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) города Сарова Нижегородской области, погибшие и пострадавшие в результате взрыва на полигоне ВМФ в Белом море, награждены орденами Мужества. Награды удостоены восемь человек, из них пятеро – посмертно.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Сарова.

«Выступавшие [на траурной церемонии по погибшим в Сарове] были едины во мнении, что семьям погибших необходимо оказать всю возможную поддержку по линии госкорпорации [Росатом] и органов государственной власти. Позднее Сергей Кириенко зачитал указ президента России Владимира Путина о награждении восьми сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ орденами Мужества, пятерых – посмертно», – отмечается в сообщении.

Трагедия на полигоне ВМФ у села Нёнокса произошла 8 августа. Власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено. По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». В комментарии «Росатома», который публикует «Интерфакс», указано, что взрыв произошёл на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли двое военнослужащих и пять сотрудников ядерного центра, расположенного в ЗАТО Саров. Ещё шесть человек, по данным «Росатома», находятся в больнице: трое гражданских и трое военных.