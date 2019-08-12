«Зенит» поблагодарил Джорджевича

«Зенит» в Twitter попрощался с нападающим Лукой Джорджевичем, перешедшим в «Локомотив», вспомнив один из его важнейших голов за клуб.

Речь идет о победном мяче Джорджевича, забитого на 92-й минуте матча группового турнира Лиги Европы с «Маккаби» при счете 3:3. Напомним, новый клуб серба – «Локомотив» – также встретил Джорджевича видео, но несколько странным.

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Футболист выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в «Зенит». В невском клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 передачи.

Последние два сезона Джорджевич провел в тульском «Арсенале» на правах аренды – 50 матчей, 16 голов и 4 передачи.