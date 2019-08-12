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Бизнес-трибуна
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13.08.2019 10:10
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В конце года в ЖК NEWПИТЕР должен быть введен десятый корпус

До конца года в квартале NEWПИТЕР от компании «Строительный трест» планируется ввести в эксплуатацию новый десятый корпус на 183 квартиры.

В конце года в ЖК NEWПИТЕР должен быть введен десятый корпус

«Строительный трест»

До конца года в квартале NEWПИТЕР от компании «Строительный трест» планируется ввести в эксплуатацию новый десятый корпус на 183 квартиры.

ЖК NEWПИТЕР – объект комфорт-класса, соответствующий высоким стандартам качественного жилья. Это проект среднеэтажной застройки, дома здесь от шести до двенадцати этажей. Построены они из кирпича, что говорит о качестве и экологичности. В домах нет микроскопических планировок – квартир-студий, покупатель может выбрать только квартиры с одной, двумя, тремя комнатами и просторной кухней-гостиной. Средняя площадь в лотах ЖК NEWПИТЕР составляет 55 квадратных метров. Девелопер проекта – «Строительный трест», известный своими жилыми комплексами из кирпича. 

Сегодня в квартале проживает почти три тысячи человек, а до конца года должен быть сдан новый 10-й лот – 9-этажный кирпичный дом общей площадью около 11 тыс. квадратных метров почти на 200 семей. Продажи здесь успешно ведутся с конца прошлого года с применением эскроу-счетов, открытых в Банке «Санкт-Петербург». 

Компания «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

ЖК NEWПИТЕР – это полноценный комфорт-класс, который все сложнее найти в черте города. А в Ломоносовском районе области квартира в проекте такой категории выйдет дешевле, чем в среднем по Петербургу. При этом в квартирах евро-планировки, лоджии с остеклением в пол и террасы – элементы повышенного класса комфорта и оригинальности.

В прошлом году NEWПИТЕР был дважды признан лучшим объектом в Ленобласти – на конкурсах Urban Awards и «КАИССА». В этом же году он вновь в числе  победителей XI федеральной премии Urban Awards 2019 – в номинациях «Лучший проект комплексного развития территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области».  

Местоположение объекта – вдали от густонаселенных районов и пробок, на Красносельском шоссе, рядом с дворцовым Петергофом и Стрельной, аэропортом, с удобными выездами на КАД и ЗСД. Автовладельцам будет где оставить автомобиль – в квартале количество машиномест на гостевых и оборудованных парковках соответствует количеству квартир. В следующем году «Строительный трест» планирует приступить к возведению первого крытого многоярусного паркинга. При этом автомобили не помешают остальным жителям, особенно детям – в квартале реализована концепция закрытых от авто дворов. В каждом дворе свободно могут гулять и играть дети. Более того, на площадках они спокойно оставляют игрушки и велосипеды до следующего дня – так как территория полностью закрыта, а соседи знакомы между собой.

Компания «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

Комфорт-класс подразумевает благоприятную, не перенаселенную среду и здоровый микроклимат для общения. В каждом доме 150-200 квартир, благодаря чему соседи общаются, дружат семьями, создают клубы по интересам.

Параллельно с жильем в квартале создается социальная инфраструктура: открыт детский сад, в 2019-м застройщик завершает строительство школы на 550 мест. До конца года на соседнем крупном участке должно начаться строительство большого ТРК. В будущем в ЖК NEWПИТЕР появится спорткомплекс с бассейном, а на въезде в квартал – торгово-офисный центр в футуристическом стиле. 

Компания «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

Благоустройство в проекте совершенствуется с каждым корпусом. Во дворах территория поделена на зоны активности, при этом, в зависимости от лота, здесь можно найти, например, площадки для барбекю, места для игр детей разных возрастов, придомовой сад или огород, ландшафтный дизайн и даже земельные участки, прилагающиеся к квартирам на первом этаже. В рамках концепции благоустройства в квартале создана своя пешеходная улица – бульвар Белых Ночей со спортивными площадками, общественными рекреациями и малыми архитектурными формами.

Кстати, в 2018 году Бульвар вошел в ТОП-30 лучших общественных пространств страны по версии издания «Проект РОССИЯ». На финальном этапе реализации бульвар протянется на два километра, объединив между собой две школы и шесть детских садов в ЖК NEWПИТЕР, и сделав более безопасным перемещение в квартале детей и подростков. Сейчас открыт первый этап бульвара с футбольным полем с искусственным покрытием, велодорожками, малыми архитектурными формами, скамейками и газонами. До конца года будет открыт второй – с площадкой для воркаута. А в 2020-2021 гг. должно состояться открытие третьего этапа с уникальной детской площадкой, не имеющей аналогов в регионе.

Компания «Строительный трест»
Компания «Строительный трест»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании Компания «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" -  застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство  № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) -  застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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