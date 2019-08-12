Движение по шоссе Революции и улице Марата ограничит ремонт дороги и тротуаров

В ближайшие дни в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения из-за ремонтов. Приводить в порядок дороги и тротуары будут на шоссе Революции, улице Марата и улице Шахматова в Петергофе. Работы продлятся до начала сентября.

Как сообщает 12 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 14 августа по 2 сентября будет ограничено движение на участке шоссе Революции от проспекта Металлистов до Бокситогорской улицы без перекрестка с проспектом Энергетиков. ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует там дорожное покрытие.

С 14 августа по 5 сентября ограничат движение транспорта на участке улицы Марата от Звенигородкой улицы до Подъездного переулка. Там будут ремонтировать тротуары. Работы выполнит АО «ПО «Возрождение».

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В Петергофе с 13 августа по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» начнутся работы по ремонту дорожного покрытия на улице Шахматова. В связи с этим на улице вводятся следующие ограничения:

с 13 по 21 августа и с 27 августа по 4 сентября – ограничение движения на участке от Гостилицкого шоссе до Университетского проспекта, включая перекресток с Ботанической улицей;

с 22 по 26 августа – закрыто направление движения от Гостилицкого шоссе к Университетскому проспекту.

Объезд предполагается по Гостилицкому шоссе, Чебышевской улице, Университетскому проспекту и далее улице Шахматова.