«Победа»: Нас атакуют хакеры из Китая. Перевозчик нашел причину, по которой 200 тысяч человек остались без билетов

Атака на серверы авиакомпании «Победа» осуществлена из Китая, заявил перевозчик. Пассажирам остается нажимать на F5 в надежде на доступ к бронированию.

«Ранее замеченная мощная DDoS-атака организована с китайских серверов», – заявили 12 августа в «Победе». Компания утверждает, что хакеры обрушили именно сайт бронирования.

В 14 часов должна была стартовать распродажа 200 тысяч билетов по цене от 499 рублей. Пользователи скептически отнеслись к версии о DDoS-атаке.

«Когда все хотели полететь за 500 рублей, но в итоге полетел только сайт «Победы», – такая шутка распространяется в Сети.

Многие отмечают, что прошлые акции «Победы» сопровождались аналогичными проблемами, и подозревают компанию в странном маркетинге, доставляющем пользователям больше неудобств, чем выгоды.