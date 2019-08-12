«Уличное искусство – это прекрасно». Финское Генконсульство пока не решило судьбу граффити очереди за визами

Работники финской дипмиссии в Санкт-Петербурге, как и подобает в их профессии, дипломатично оценили нарисованное под дверями консульства «стояние бегущих из страны», напомнив при этом о необходимости «правильно» выбирать места для работ.

«Уличное искусство – это прекрасно, оно всегда находится на острие событий, и есть множество способов для его выражения. Но не всегда художники выбирают места правильно – особенно, когда это касается недвижимости дипломатического представительства», – говорится 12 августа в заявлении финской дипмиссии.

Дипломаты призвали уличных художников в следующий раз связываться с ними, если они заходят «что-то красить или клеить на стенах». В генконсульстве «Фонтанке» рассказали, что решение о будущем рисунка «пока не принято».

Автор работы на условиях анонимности рассказал «Фонтанке», что смысл его творения в желании напомнить о возможности отдыхать и на родине.

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Об ужесточении требований к пакету документов на визу в Хельсинки объявили 1 августа. Перспектива озаботиться дополнительными документами для шенгена вызвала 30-процентный рост числа заявлений в визовом центре Финляндии. В попытке успеть в последние дни упрощённого порядка петербуржцы начинают штурм центра на Марата ещё до открытия. Финские дипломаты в восхищении от умения россиян выстаивать очереди.