«Работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца». Глава «Росатома» Алексей Лихачёв прокомментировал гибель коллег в Белом море

«Работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца». Глава «Росатома» Алексей Лихачёв прокомментировал гибель коллег в Белом море.

Работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца, несмотря на трагедию в Белом море. Об этом после похорон в Сарове сотрудников «Росатома» заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв. По его словам, погибшие до последнего оставались преданными своему долгу «и ушли, как настоящие герои».

«Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца», – цитирует 12 августа «Интерфакс» Лихачёва.

Трагедия на полигоне ВМФ у села Нёнокса произошла 8 августа. Власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено. По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». В комментарии «Росатома», который публикует «Интерфакс», указано, что взрыв произошёл на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли двое военнослужащих и пять сотрудников ядерного центра, расположенного в ЗАТО Саров. Ещё шесть человек, по данным «Росатома», находятся в больнице: трое гражданских и трое военных.

Среди погибших оказались сотрудники центра, который, по данным газеты «Коммерсантъ», участвует в разработке ядерной ракеты «Буревестник». Изделие было презентовано лично президентом России Владимиром Путиным весной 2018 года.