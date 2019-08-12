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13.08.2019 10:00
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В «Яндекс.Такси» начали вводить удалённые медосмотры для водителей

В «Яндекс.Такси» начали вводить удалённые медосмотры для водителей

depositphotos.com

Прямо на заправке можно будет измерить давление, пульс и пройти проверку на алкотестере.

ГИБДД и Минздрав России планируют сделать удаленный медицинский осмотр обязательным для таксистов. Об этом сообщалось на VII Международном евразийском форуме «Такси».

В ведомствах считают, что водители, работающие через агрегаторы, должны проходить медицинские осмотры. Сейчас этот вопрос отрабатывают, чтобы закрепить его законодательно.

Пока эта инициатива только рассматривается, сервис по заказу поездок онлайн «Яндекс.Такси» начал вводить удаленные медосмотры для подключенных водителей. Недавно сервис открыл пять новых пунктов для этого — теперь их 30. Осмотры таксисты проходят на станциях АЗС. Этот эксперимент — часть проекта по созданию электронного путевого листа. В будущем он будет включать и возможность проведения технического осмотра автомобиля.

Новые пункты медосмотра появились на автозаправках «Татнефти». Там установили специальное автоматизированное оборудование. С его помощью можно измерить давление, пульс и пройти проверку на алкотестере, после чего водителя удаленно осматривает врач.

Яндекс.Такси
Яндекс.Такси

По действующему законодательству медицинский предрейсовый осмотр обязателен перед началом смены для каждого водителя общественного, коммерческого и служебного транспорта. Однако процессы не автоматизированы, поэтому таксопаркам приходится, как правило, держать в штате медиков, что влечет дополнительные расходы.

Для тех партнеров, чьи водители участвуют в эксперименте, в «Яндекс.Такси» разработали систему поощрения.

Концепция электронного путевого листа предполагает, что в будущем водитель, не прошедший автоматизированный медосмотр, не получит доступ к заказам через сервис. Это станет дополнительной гарантией безопасности как для пользователей сервиса, так и для самих водителей.

Экспериментальные пункты для удаленных медосмотров водителей пока есть только в Москве. Но в планах «Яндекс.Такси» реализовать проект электронного путевого листа по всей России. Рабочий прототип проекта сейчас проходит тестирование в Калуге в сотрудничестве с городскими властями.

 

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13.08.2019 10:00

В «Яндекс.Такси» начали вводить удалённые медосмотры для водителей

Прямо на заправке можно будет измерить давление, пульс и пройти проверку на алкотестере
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