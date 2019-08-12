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Происшествия
12.08.2019 17:16
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Тяжелыми травмами закончилась встреча мотоцикла и внедорожника в Луге

Мотоциклист и автомобилистка не разъехались на небольшом перекрестке в Лужском районе Ленинградской области днем 12 августа. Байкер получил серьезные травмы.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность», авария произошла в половине второго часа дня у дома 37 по 4-й Заречной улице в Луге, на пересечении с Большой Заречной улицей. Предположительно, девушка на внедорожнике Volkswagen, выезжая со сторостепенной дороги, не пропустила мотоцикл Honda VTR 250. На фото с места аварии видно, что удар пришелся в переднюю часть автомобиля слева, в машине сработали подушки безопасности.

В то же время в группе «Подслушано в городе Луга» отмечают, что спидометр на мотоцикле застыл на отметке около 100 км/ч.

По информации очевидцев, мотоциклиста – 39-летнего мужчину – увезли на скорой в тяжелом состоянии.

Тяжелыми травмами закончилась встреча мотоцикла и внедорожника в Луге

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