Посольству США не понравилась поездка Путина в Крым

МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 августа 2019 г.

Посольство США на Украине 12 августа в своем Twitter согласилось с позицией Киева по визиту президента России Владимира Путина в Крым.

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«МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым — это Украина», — заявили в посольстве.

11 августа украинский МИД выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым.