Setl Group принял участие в городском велопробеге ко дню строителей

Setl Group

Более 40 сотрудников холдинга Setl Group 10 августа приняли участие в велопробеге, посвященном празднованию Дня строителя.

Яркая колонна в фирменных футболках строительных компаний стартовала с площади Растрелли и доехала на велосипедах до Петропавловской крепости.

Мероприятие проводилось при поддержке Союза строительных объединений и организаций. В качестве маршрута были выбраны центральные улицы Санкт-Петербурга с красивейшими видами: от площади Растрелли по Смольной и Воскресенской набережным, набережной Кутузова к Троицкому мосту и Кронверкской набережной. Затем по Кронверкскому мосту до финиша на территории Петропавловской крепости.

Многие сотрудники Setl Group не в первый раз пересаживаются с машин на велосипеды, чтобы вместе с коллегами принять участие в городском велопараде. Напомним, что второй год подряд холдинг поддерживает один из самых креативных и запоминающихся петербургских праздников – ЗСД-фест. В этом году 1 июня более полусотни представителей Setl Group общей командой промчались по перекрытому участку скоростного диаметра в составе яркой колонны велосипедистов.

Справка о холдинге Setl Group