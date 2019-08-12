Трамп собирается ужесточить правила получения виз

Правительство Дональда Трампа намерено серьезно ограничить поток приезжающих в США путем введения требований к благополучию заявителя на визу.

«Закон, выдвинутый ведущим помощником Трампа по борьбе с иммиграцией Стивеном Миллером, вступает в силу в середине октября и будет отклонять заявителей на временные или постоянные визы за несоблюдение стандартов дохода», – сообщает 12 августа агентство Reuters.

По оценкам экспертов, новые правила станут «одними из самых радикальных в антимигрантский политике» нынешнего президента. Власти хотят видеть приезжающих в страну «самодостаточными», чтобы они полагались на собственные возможности, а не на США.

Противники Трампа раскритиковали закон, назвав его попыткой сократить миграцию. Они уже подсчитали, что почти половина заявителей на семейную грин-карту (документ, удостоверяющий наличие ВНЖ) ее не получат.

Это уже не первый раз, когда американские власти пытаются ограничить поток приезжающих в страну. Так, Трамп начал строить стену на границе с Мексикой и пообещал остановить «караван» нелегалов. Кроме того, он уже подписал указы об усложнении получения убежища в стране, а также пополнил список стран, гражданам которых нельзя приезжать в США.