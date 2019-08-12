Петербургские школьники тянутся к звёздам. Российская команда стала первой на олимпиаде по астрономии

Российская команда заняла первое место в общем медальном зачёте на 13-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Лидерство с большим отрывом обеспечили школьники из Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе комитета по образованию Смольного 12 августа, победителями в основном составе стали выпускники Физико-технической школы и Президентского физико-математического лицея №239 Павел Архипов и Игорь Булыгин. Свой вклад внесла и гостевая, тренировочная команда: еще одно золото и серебро достались десятиклассникам Президентского физико-математического лицея №239 Ивану Харичкину и Артему Гордееву.

«Петербург фактически является одним из главных центров школьного астрономического образования в мире. В городе на базе 533-го, 239-го лицеев, ФТШ и других школ создана мощнейшая система подготовки ребят к российским и международным олимпиадам. Наши педагоги, тренерский штат и руководители команд пользуются высоким авторитетом и в стране, и за рубежом, поэтому сегодня мы всерьез задумываемся об открытии подготовительных курсов для иностранных школьников. Они, безусловно, будут пользоваться спросом», – отметил руководитель сборной старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин.

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13-я Международная олимпиада по астрономии и астрофизике состояла из четырех туров – теоретического, практического, наблюдательного и командного. Работы участников оценивались международным жюри, состоящим из представителей стран-участниц.

Всего на олимпиаду в венгерский город Кестхей приехали школьники из 47 стран мира.