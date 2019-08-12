«Вы поимеете немало скорби»: иерей Фотий напоследок пригрозил матери крещёного малыша

Иерей Фотий, запрещённый в служении после сурового крещения малыша в Гатчине, не смог не прокомментировать судьбу молодой мамы, которая добилась наказания.

«Я, конечно, не пророк и не гадалка, но я думаю, сбудется то, что вы поимеете немало скорби», – сказал он в лицо Анастасии 12 августа. Она уточнила: «А причастны будете к этому вы?»

«Вы знаете, да. Но это не угроза. Я знаю немало случаев таких вот расправ со священниками, когда на них жаловались и их запрещали. Так вот обычно люди, которые все это устраивали, на них это плохо потом отражалось», – сообщил Фотий.

Сам он также рассказал, что не знает, чем будет заниматься год без работы. Но Анастасии рассказали, что в храмы Ленинградской области его не допустят.

Хотя ранее протоиерей Михаил Юримский, старейший священник и духовник Гатчинской епархии, заявил, что отстранённый от служения иерей Фотий может стать псаломщиком.