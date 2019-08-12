Лука Джорджевич ушел из «Зенита» в «Локомотив». Железнодорожники объявили о сделке предельно странным способом

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджевич официально сменил место работы. Как сообщает пресс-служба петербуржцев, 25-летний футболист перешел в «Локомотив». Сами «железнодорожники» объявили о трансфере очень странным роликом.

Детали соглашения не разглашаются. По неофициальным данным, «Зенит» получил за Джорджевича 2,5 миллиона евро. Сам же нападающий подписал с «Локомотивом» годовой контракт на сумму 1,1 миллиона евро, плюс бонусы за достижения.

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Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году, но закрепиться в основе сине-бело-голубых у него так и не получилось. За шесть последующих лет черногорский нападающий играл на условиях аренды в «Твенте» (Голландия), «Йонг Твенте» (Голландия), «Сампдории» (Италия), «Понферрадине» (Испания) и тульском «Арсенале».

В составе «Зенита» Джорджевич отыграл 30 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Вместе с «Зенитом» выиграл Суперкубок России.

Таким образом, форвард стал 15-м игроком «Зенита», перешедшим этим летом в другой клуб. Ранее петербургскую команду покинули Юрий Лодыгин («Газиантеп», Турция), Эрнани («Парма», Италия), Луиш Нету («Спортинг», Португалия), Андрей Панюков («Урал»), Клаудио Маркизио (пока без клуба), Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный (все – «Сочи»), Александр Анюков («Крылья Советов»), Егор Бабурин («Ростов»).