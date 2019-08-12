В «тихом омуте» Поклонногорской – первый перевёртыш. Очевидец оценил работу служб

На тихом перекрёстке Поклонногорской, Афонской и Вербной улиц на севере Петербурга первый перевёртыш.

Как сообщает читатель «Фонтанки», 12 августа около 15:30 здесь столкнулись легковушки, и одна из них от дара улетела на тротуар и опрокинулась на бок.

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Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. Очевидцы из ехавших мимо машин вышли и помогли водителю перевёртыша выбраться из салона. «ДПС стоял в 100 метрах. Взял, вроде, в работу, – рассказывает наш читатель. – Реакция служб – на 5+».

Этот перекрёсток не раз попадал на страницы «Фонтанки» в связи с ДТП. Особенно много их было после открытия Поклонногорского путепровода зимой 2018 года: около десятка за полтора месяца. А в один из февральских дней за пару часов машины сталкивались трижды.