Организаторы концертов в дни акций оппозиции в Москве перестали публиковать имена музыкантов

Очередной внезапный бесплатный концерт в Москве пройдёт в ближайшую субботу, 17 августа, в парке Горького. Главная интрига – имена выступающих музыкантов, которые пока раскрывать не стали. Этому предшествовала серия громких самоотводов рок-музыкантов на фестивале «Шашлык Life» 3 августа и поп-исполнителей на фестивале Meat&Beat 10 августа.

«Организаторы фестиваля приготовили для гостей парка небольшой, но очень неожиданный сюрприз. Финальной точкой праздника станет выступление лидера известной российской рок-группы. Название коллектива организаторы пока сохраняют в тайне», – гласит анонс концерта «в честь 91-летия парка Горького» на официальном сайте парка.

И в эту субботу москвичей и гостей столицы приглашают не просто слушать музыку, но и есть.

«В субботу с 12.00 гостей ждет грандиозный концерт с участием ведущих звёзд российской сцены. И оба выходных дня с 11.00 – самый широкий выбор блюд от лучших московских ресторанов», – уточняют организаторы.

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Спонтанный фестиваль 3 августа сопровождала серия самоотводов рок-музыкантов. Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский рассказал «Фонтанке», почему он сначала согласился, а потом отказался и пошёл смотреть на протестующих с собственной дочкой.

10 августа от участия в бесплатном концерте поп-звёзд в парке Горького отказалась целая группа анонсированных исполнителей.

В последние субботы в Москве регулярно проходят согласованные и не санкционированные выступления сторонников допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые сопровождают массовые задержания граждан. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках. Госдума в понедельник, 19 августа, проведёт специальное заседание о «вмешательстве во внутренние дела РФ». Глава ЦИК Элла Памфилова не считает необходимым переносить выборы на более поздний срок.