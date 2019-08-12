Суд арестовал зама главы петербургского штаба Навального на 6 суток. Ее признали виновной в организации «массового одиночного пикета»

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на 6 суток заместителя координатора городского штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву. На заседании 12 августа ее признали виновной в организации несогласованного массового мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Речь идет об акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами, которая 10 августа прошла у Гостиного двора.

Организованная штабом Навального акция должна была пройти в формате сменяемого одиночного пикета, который не требует согласования с властями. Выразить солидарность с москвичами к Гостиному двору пришли несколько сотен человек. Сотрудники правоохранительных органов приступили к задержаниям сразу, как только активисты развернули плакаты: в отделах полиции оказались как минимум 72 человека (в «ОВД-Инфо» сообщали о 78). Ольгу Гусеву задержали одной из первых – она даже не успела развернуть плакат. Еще до начала акции, на выходе из дома, полицейские встретили и увезли в отдел лидера петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева, но отпустили без протокола.

Акция у Гостиного двора не обошлась без провокаций. Молодой человек – предположительно 23-летний Владислав Томашевский – распылил в толпе перцовый газ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, происшествие квалифицировали как хулиганство (ст. 213 УК).