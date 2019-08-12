Врио губернатора посетил строящийся детский сад в ЖК «Чистое небо»

фото предоставлено пресс-службой Администрации Санкт-Петербурга.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время объезда Приморского района посетил детский сад, который Setl Group строит в ЖК «Чистое небо» на Комендантском пр., 64, к. 2. Это современный садик на 220 мест с бассейном, классами для развивающих занятий и игровыми площадками во дворе.

Экскурсию по детскому саду для Александра Беглова провел генеральный директор Setl City Илья Еременко. Врио губернатора осмотрел внутренние помещения и бассейн, а также оценил качество отделочных работ. Строительство садика в настоящее время находится на завершающей стадии: заканчивается окраска фасада в яркие оранжевые и бирюзовые тона, а во дворе строители монтируют оборудование для игровых и спортивных площадок. Здание планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре текущего года.

Трехэтажный садик примет 11 групп детей. В здании для них спроектированы спальни, комфортные игровые, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, бассейн площадью 6 на 3 м с «теплыми» полами. Во дворе Setl Group благоустраивает большую игровую зону: площадки для ясельных и дошкольных групп и две спортивные площадки.

Отметим, что в жилом комплексе «Чистое небо» уже работает муниципальный детский сад на пр. Королева, 72 к.1, рассчитанный на 190 детей. А также сдан второй детский сад на 190 мест с бассейном на пр. Королева, 76 – его открытие запланировано на 1 сентября текущего года. Кроме того, Setl Group строит современную общеобразовательную школу с двумя бассейнами, рассчитанную на 1100 учащихся. Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно, до конца 2019-го.

В ходе объезда и встречи с жителями района Александр Беглов также сообщил о завершении другого, важного для города проекта. По поручению врио губернатора, в сентябре планируется открыть рабочее движение по Комендантскому проспекту от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы.

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