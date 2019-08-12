Кого «Победа» назвала хакерами. Сайт авиакомпании обвалился в начале распродажи

Авиакомпания «Победа» прервала распродажу билетов из-за проблем с сайтом. Перевозчик винит хакеров. О невозможности получить доступ к системе бронирования днем 12 августа сообщают читатели «Фонтанки».

«У компании начались распродажи с 14 часов – сайт висит», – пишут они.

«Победа» анонсировала реализацию 200 тысяч билетов по ценам от 499 рублей с сегодняшнего дня до 18 августа. Пользователям обещали 80 направлений по всему миру.

Более чем через полтора часа после начала акции «Победа» разместила на странице «ВКонтанкте» объявление:

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«Многие сейчас столкнулись с тем, что не могут зайти на наш сайт, так как он просто лежит. И дело тут не только в количестве желающих заказать билеты, но и в кибератаке. Наши сервера подверглись самой настоящей DDoS-атаке. В данный момент мы стараемся максимально быстро нейтрализовать ущерб, который причинили нам хакеры. Искренне надеемся на ваше понимание и терпение».

Несостоявшиеся пассажиры «Победы» скептически отнеслись к хакерской версии «лежащего» сайта. «Продайте мне три билета в Карловы Вары по 500, и я поверю в ваши искренние извинения», – ответила пользователь Светлана.

Надежда Александровна поделилась болью: «Я ждала как манны небесной вашу распродажу».

Дарья Слепуха исследовала сайт «Победы», страницы которого откликаются ошибкой 404 или объявлением о том, что все продано, а обычное расписание функционирует без проблем: «Охренительный сейл. Или обычная цена, или все продано в момент, когда сайт висел».

Сергей Курбатов провел для «Победы» небольшой ликбез: «Увольте своих программистов. DDoS атака – это когда поступают многочисленные запросы на сервер с целью положить сайт. А здесь просто дофига людей хотят купить билеты, и поэтому на сервер поступают многочисленные запросы, но это не атака, а желание купить билеты».

Повышенная посещаемость сайта объяснима. В прошлом году «Победа» реализовала 400 тысяч билетов по скидочным ценам – в два раза больше того, что якобы выставлено на продажу в течение этих шести дней.