Как видео с полицейским, ударившим девушку в живот, возбудило на «гламурный протест»

Видеоролик с полицейским, который бьет кулаком задержанную на митинге в Москве девушку, растревожил даже тех, кто митинговую повестку раньше не замечал. Силовика уже сдеанонили, девушка жалуется на самочувствие и готовится к суду. Звездная поддержка пока ограничилась высказываниями в «Инстаграме».

кадр из видео/twitter.com

Во время массовых задержаний на митинге за свободные выборы 10 августа в Москве полицейские задержали активистку. По пути один из силовиков уронил резиновую дубинку и, поднимая ее, ударил задержанную кулаком. Момент зафиксировали на видео многочисленные очевидцы. Ролик в социальных сетях ретвитнули сотни раз, а в комментариях разверзлись... целые филиалы женоненавистнического ада. Пока там обсуждали, можно ли бить женщину, если она вышла на протестный митинг, и не значит ли феминизм, что во время задержания и мужчина, и женщина получают одинаково (вообще-то, забыв, что такого вовсе не должно быть), фото предполагаемого обидчика разлетелось по мессенджерам — как утверждает проект Baza, сдали полицейского его же сослуживцы.

Полицейский ударил девушку в живот. pic.twitter.com/toEHOHRRkb — Игорь Юрьевич (@I__Igor) August 11, 2019

Митинг за свободные выборы в Мосгордуму был согласован 10 августа на проспекте Сахарова, прошел при беспрецедентной поддержке популярных в Интернете звезд и по итогам получил статус самого массового протестного мероприятия с 2011 года. Организаторы насчитали от 50 до 60 тысяч участников, были Face, Юрий Дудь, Данила Поперечный и Oxxxymiron. Дарью Сосновскую задержали в двух километрах, на улице Забелина. Двое полицейских в форме без опознавательных знаков и в масках на лицах потащили ее в автобус для задержанных. Сосновская кричала, что потеряла очки, а потом получила удар кулаком. Впоследствии в травмпункте у нее зафиксировали ушибы грудной клетки и головы: как рассказала «Фонтанке» адвокат девушки Татьяна Молоканова, ее подзащитную полицейские ударили второй раз уже около автобуса. Сосновскую ждут в суде 13 августа — ей вменяется часть 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга»). Ей грозит от десяти до двадцати тысяч рублей штрафа или обязательные работы на срок до сорока часов.

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На следующий день после задержания Сосновской руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков объявил в «Твиттере» награду в 100 тысяч рублей за информацию о личности ударившего девушку полицейского. К тому времени уже было известно, что он служит во 2-м оперативном полку ГУ МВД по Москве:

Внимание, розыск преступника! Вознаграждение 100,000 рублей за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве. — Pavel Chikov (@pchikov) August 11, 2019

Тем временем в «Инстаграме» у Дарьи Сосновской появились неожиданные заступники — певцы Сергей Лазарев и Егор Крид, которые возмутились произошедшим и разместили видео с задержанием Сосновской на своих страницах.

Лазарев продублировал свой гневный пост и в «Инстаграме», и в «Твиттере». «Я не могу не выложить этот ролик, который попался мне в ленте!! – написал музыкант (орфография и пунктуация оригинала сохранены). – Чтобы она ни сделала, мужик не может бить женщину!! А этот «нечеловек» – еще и при исполнении ! Хотелось бы увидеть его лицо ! Стыдоба! Позор!!! Позор! Я против насилия в любом проявлении! Полное видео со звуком у себя выложил @egorkreed , все кто думает, что это постановка или что девушка сопротивляется , просто посмотрите полное видео!!!»

Пост спровоцировал сотни комментариев на обеих площадках. Кто-то благодарил музыканта и радовался: Лазарев с народом! Однако эти лучи поддержки быстро утонули в потоках совершенно иного рода. Для начала звезде «Евровидения» довольно резко указали на то, что он из другой песочницы:

О как. Из гламурной тусовки пошёл протест? Круто. Взбунтовавшиеся коллаборцианисты? А что же вы раньше-то молчали? — Vasily Nepupkin (вася но не пупкин) (@VNepupkin) August 11, 2019

Vasily Nepupkin (вася но не пупкин)

@VNepupkin

О как. Из гламурной тусовки пошёл протест? Круто. Взбунтовавшиеся коллаборцианисты? А что же вы раньше-то молчали?

Последующие критические отклики в адрес Лазарева разделились по следующим тематическим блокам:

1. полицейский был при исполнении, а девушка активно сопротивлялась и подставила подножку силовику;

2. полицейский и ударил-то несильно, и вообще это был не удар, а «расслабляющий тычок», и вообще во Франции бьют сильнее;

3. девушка сама виновата, потому что надо сидеть дома и варить борщ, а не шастать по митингам;

4. а если бы эта девушка представляла угрозу жизни собравшимся, что бы ты, умник, делал?

5. Лазарев не должен рассуждать на эту тему, пусть поет ртом, а не политику комментит.

Егор Крид получил не меньше виртуального добра с аналогичной разблюдовкой и в свой адрес. Он, кстати, 10 августа не сидел дома, а выступал на наспех анонсированном администрацией парка Горького музыкально-гастрономическом фестивале Meat&Beat. Ролик с задержанием Сосновской Крид разместил с еще более эмоциональным комментарием, первую фразу которого СМИ не могут даже цитировать. «Каким надо быть ***, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно *** происходить! – написал певец (орфография и пунктуация оригинала сохранены). – Я очень надеюсь, что на это ОБРАТЯТ внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдёт с рук!!! Я уже лично подал запрос и мне пообещали его найти! Если у кого-то есть любая информация кто этот «полицецский», и ФИО Девушки пришлите мне в direct». Музыкант пообещал, что воспользуется своей известностью, чтобы направить дело «в нужное русло и привлечь внимание к этому максимальное кол-во людей». В комментариях произошедшим возмутились другие звезды, в том числе продюсер Яна Рудковская, певицы Сати Казанова и Лолита Милявская, актриса Екатерина Варнава.

Тем временем в Telegram автор канала «Сталингулаг» Александр Горбунов напомнил подписчикам, что случай Сосновской — частное проявление более глобальной проблемы.

«Уже наверное все видели запись с субботнего митинга, где неизвестные омоновцы тащат девушку и бьют её в живот. А ведь это – только одно из сотен задержаний. Они упиваются своей вседозволенностью и безнаказанностью. И единственный ответ, почему они ведут себя так жестоко – потому что они могут себе это позволить. Почему они могут ронять парня с ДЦП на асфальт, наносить удары по печени, ломать ноги? Да потому, что их как бы нет. Кто бьёт девушку? Никто. Есть только некий обезличенный коллективный опричник в маске, с которого, по их логике, никакого спроса нет», – написал Горбунов.

В «Твиттере» сразу вспомнили «жемчужного прапорщика» из Петербурга и переиначили стихи Маршака:

Ищет Росгвардия, ищет полиция,

Органы ищут российской юстиции,

Ищут, где служит омоновец тот,

Что кулаком двинул бабе в живот.

В чёрном мундире и с черною каской,

С личностью, скрытой под черною маской.

Впрочем, немало в столице парней,

Врезать способных гораздо сильней.

На портале Change.org стремительно набирает голоса петиция с предложением обязать сотрудников правоохранительных органов носить личный номер на форме, напечатанный крупно и разборчиво. «Это не нарушает прав полицейских и позволяет соблюсти закон: оперативно выяснить, кто из полицейских превышает свои полномочия», — пишут авторы инициативы. Если по состоянию на 1 августа петицию подписали около 30 тысяч человек, то 12 августа подписей было уже 125 тысяч.

Дарья Сосновская пока с прессой не общается, по словам адвоката, ее все еще мучают тошнота и головные боли. Юриста Молоканову не покидает уверенность: ударившего ее подзащитную Следственный комитет РФ в состоянии найти, несмотря на отсутствие жетона и закрытое лицо.

«Мы обратились с заявлением в СК по факту превышения должностных полномочий, – рассказала адвокат «Фонтанке». – В материалах административного дела на Дарью Сосновскую есть рапорт, в котором указано, кто именно ее задерживал... Ни Егор Крид, ни Сергей Лазарев пока с ней не связывались. Но мы будем рады любой помощи и поддержке. У нас есть все шансы добиться справедливости».

Тем временем телеграм-канал Baza опубликовал фото и имя предполагаемого обидчика Сосновской и обратился к руководству ГУ МВД по Москве с просьбой проверить его причастность к инциденту на улице Забелина 10 августа. Павел Чиков сообщил, что главред Baza Никита Могутин отказался от обещанного за информацию о полицейском вознаграждения. В ближайшее время СК начнет доследственную проверку по заявлению задержанной девушки.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»