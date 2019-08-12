«Чижик» поторопится и пустит автомобили через перекресток Ириновского и Наставников на 2 недели раньше плана

Перекресток Ириновского проспекта и проспекта Наставников откроют для автомобильного движения 15 августа. Трамвай «Чижик» будет готов поехать 1 сентября.

О том, что перекресток откроют на 2 недели раньше заявленного срока, рассказал глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин. Ранее «Фонтанка» писала о транспортном коллапсе, который был вызван строительством трамвайной сети «Чижик» по концессионному соглашению.

Напомним, власти города и концессионер – Транспортная концессионная компания (ТКК) – в декабре прошлого года подписали соглашение, которое продлевает сроки строительства сети для трамвая «Чижик». Они сдвинуты на ноябрь, однако врио губернатора Александр Беглов настаивает, чтобы трамвай поехал уже к 1 сентября. Этим же соглашением город и ТКК отказываются от взаимных претензий. Ранее компания укоряла чиновников за промедление с проектом планировки и, как следствие, с передачей земельных участков. Смольный отвечал: концессионер медлил с проектированием и работами даже там, где уже получил землю.