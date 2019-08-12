Про гендер Матвиенко и теракт в метро: кто и как двигает науку по «Фонтанке»

Когда «Фонтанка» писала про импортозамещение технологий из стран НАТО или делала интервью с лидером группы «Аквариум», то и не думала, что за ней наблюдают и препарируют букву за буквой. Рассказываем, какие наши публикации попали в исследования учёных и как помогли им найти работу.

коллаж/"Фонтанка.ру"/coyot/pixabay.com

«Обсуждает свою личную женскую судьбу, используя окончания женского рода»

Писатель Андрей Битов, чей «Пушкинский дом» считается основой русского постмодернизма, давал не так много интервью и почти не появлялся на публике. Он активно писал и издавался до 1999 года, но одно из своих последних произведений, «Преподаватель симметрии», опубликовал лишь в 2008-м. После многолетнего периода затишья литератор презентовал «роман-эхо», как назвал его сам, в петербургском Доме книги, и тогда «Фонтанка» взяла у него интервью.

Поговорила о профессионализме, отношении к Акунину, мемуарах и сюжетной задумке и, как узнала спустя десять лет, тем самым помогла отечественной филологии. В научном журнале «Вестник Московского университета» за 2009 год, который можно найти на сайте открытой библиотеки «Киберленинка», было опубликовано исследование аспирантки МГУ Марии Кормиловой «Мнимая вариативность (А. Битов и его критики)». Автор анализирует развитие писателя из романа в роман и пытается доказать, что, например, в «Пушкинском доме» у главного персонажа Лёвы Одоевцева не было выбора, и сюжет должен был сложиться таким, каким вышел: тоталитарная эпоха определила за героев всё — от характера до поступков.

В списке литературы значатся научные статьи, а вот когда дело доходит до событий недавних, то есть выхода нового романа Битова, в ход идут интервью писателя «Фонтанке» и его признание в том, что сюжет «Преподавателя симметрии» нереалистичен и перемещён в некую «иностранную страну», потому как всё происходящее «последнее время в России не поддается сюжету».

В научной статье «"Аквариум": Сорокалетнее путешествие из Вавилона в Архангельск» из сборника «Русская рок-поэзия: текст и контекст», который был выпущен в Твери в 2013 году, кандидат филологических наук Татьяна Кожевникова исследует «романтические художественные миры Бориса Гребенщикова» и в первом же абзаце ссылается на интервью БГ «У меня нет желания встать на ящик и учить всех жить».

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«Когда музыканты говорят о юбилеях — это, по крайней мере, смешно. Ну мы же не Брежневы. Просто сделай просто то, от чего тебе будет радостно, а не считай года», — делился музыкант летом 2012 года с журналистом Максом Хагеном перед концертом в честь юбилея группы. Фраза, как оказывается, помогла начать научное осмысление мотивов гребенщиковского «лирического героя — медиума и бодхисатвы» и того, как и почему меняется его отношение «к российским городам и времени».

В том же 2013 году «Фонтанка» помогла разобраться в том, а женщина ли Валентина Матвиенко, и не стала ли она «сухарём» за годы работы в Смольном. В девятом номере журнала «Перевод и сопоставительная лингвистика», издающегося при Уральском гуманитарном институте, была выпущена статья под заголовком «Роль социальных характеристик в формировании зеркального имиджа женщины-политика в русскоязычной, немецкоязычной и англоязычной действительности (на примере В. Матвиенко, Х. Клинтон и А. Меркель)».

Анализируя большой разговор Матвиенко с Андреем Константиновым о городе и скором уходе с поста губернатора Петербурга в августе 2011 года, автор изысканий растащил её цитаты на слова, а те — на суффиксы с окончаниями, и пришёл к выводу, что «в отличие от Ангелы Меркель, в первую очередь и всегда остающейся политиком, Валентина Матвиенко — это политик-женщина, мать, бабушка, чувствительная натура». Она «эмоциональна, как любая русская женщина», «не отрицает своих гендерных особенностей, /.../ активно обсуждает свою личную женскую судьбу, /.../ используя окончания женского рода — "я сделала", "я провела совещание"». По мнению исследователя, «образ простой русской женщины, пробившейся из низов», импонирует потенциальным избирателям больше, чем имидж бизнес-вумен, «потерявшей связь со своей эмоциональной сущностью». Отсюда и окончания «-а».

Как уверяет заведующий кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций Высшей школы журналистики СПбГУ Сергей Корконосенко, опыты с выявлением образа выдающегося или рядового современника через прессу ученые проделывали давно: например, пытались понять, каким современники Льва Толстого представляли при чтении газет.

Именно под руководством профессора в 2007 году аспирант Олег Курдыбановский защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук с темой «Политические мнения в современной российской журналистике (по материалам СМИ Санкт-Петербурга)». Корконосенко помог определить направление, а ученик проанализировал публикации основных петербургских изданий, в том числе и архив «Фонтанки» за 2004 — 2006 год. Выяснял, что такое «политическое мнение» и как оно отражается в прессе, «продолжил традиции кафедры и стал одним из первопроходцев». Как вспоминает его научный руководитель, «степень по политическим наукам по специальности "журналистика" стала присуждаться относительно недавно», а когда начинал работать Олег, «всё это в значительной степени было экспериментом».

Попса и гимн советской авиации

Анализировать, как журналисты «Фонтанки» добиваются «эмоционального удовлетворения читателей», в 2018 году взялись молодые учёные из Омска и написали статью «Прецедентный текст в заголовках (на материале интернет-газет «Лента.ру», «Фонтанка.ру», «Новый Омск»)».

«Авторы "Фонтанки.ру" используют цитаты современных песен поп-исполнителей. Например, в заголовке "Это не шутки, Дрозденко отменил маршрутки" ("Фонтанка.ру". 12.12.2017) трансформируется цитата популярной песни "Это не шутки, мы встретились в маршрутке", — сообщает исследователь Нигматуллина и делает вывод, что, видимо, больше всего сотрудники редакции любят «использовать каламбуры» и обращаться к культурному бэку граждан, как в случае с заголовком «Мы рождены, чтоб Siemens сделать русским» — об изобретениях отечественных инженеров и с явной отсылкой к гимну советской авиации – «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

В том же 2018 году в Петербурге прошли X, юбилейные, Санкт-Петербургские социологические чтения, где студенты Политехнического университета и СПбГУ вместе с коллегами из Социологического общества имени М. М. Ковалевского выступали с сотней докладов на темы от «Сообщества отцов в сетевом пространстве» до «Четвёртой промышленной революции». Написанное «Фонтанкой» использовали в выступлении «Конструирование образа инвалида на страницах СМИ», которое подготовили Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Минтруда России и ЛЭТИ.

Авторы проанализировали все публикации сайта за 2017 год и выбрали 138 статей. Сделали вывод, что в них «негатива нет, присутствует традиционная социальная направленность», журналисты часто пишут о помощи и фандрайзинге, проблемах «с трудоустройством и доступностью среды, провоцируя критику властей», но при этом было бы неплохо больше внимания уделять вопросам инклюзии и адаптации.

От «Фонтанки» в «Фонтанку»

О «Фонтанке» пишут и дипломы. В некоторых из них, как, например, в выпускной работе 2018 года студента ЛЭТИ Владимира Школьника под названием «Корпоративные СМИ как инструмент продвижения образовательной организации (на примере СПБГЭТУ «ЛЭТИ»)», её упоминают вскользь лишь в списке базы первоисточников студенческого СМИ, в других, в частности в исследовании выпускницы 2018 года Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Дарьи Шкирдовой, анализируется манера подачи новостей и конкретные материалы.

Как рассказала Шкирдова, работать над дипломом не самой стандартной направленности и формулировки — «Специфика освещения проблем материнства в российских СМИ» — её подтолкнуло желание разобраться, какой образ матери транслируют различные российские медиа. Оказалось, из материала «Фонтанки.ру» «Материнство по-фински» жители Петербурга узнали о привилегиях мам из Финляндии и смогли законно им позавидовать: плюсы для родителей из соседнего государства автор заметки продемонстрировал «исключительно через призму их отсутствия у мам в нашей стране», а вот репортаж «Как ваших детей научат семьеведению» с форума «Святость материнства», где собрались «самые выдающиеся семьеведы страны», как считает выпускница, получился и развлекательным, и остросоциальным за счёт «ярких репортажных элементов, уместной иронии» и цитат наподобие: «...детям с первого по десятый класс, /.../ на уроках семьеведения преподают «базовые национальные ценности». Среди которых на первых местах: патриотизм, труд, гражданственность, христианство. Напомним, что речь шла о Татарстане. И, добавим, о ценностях семейных».

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То, что в дипломах студентов-медийщиков много внимания уделяется социологии, экономике или же политике, в целом неудивительно. После анализа 3065 тем выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ оказалось, что этими направлениями выпускники и интересуются. Порядка 8% всех тем выпускники бакалавриата посвящают вопросу формирования медиаобразов и имиджа политиков, оппозиционеров, «главы государства» и петербургских компаний. Проблемы отражения в СМИ политических событий, предвыборной гонки или же агитации интересуют 1,24% бакалавров, гендерный вопрос — 0,95%.

Сама «Фонтанка», как и «АЖУР-медиа», редко становится основной темой исследования, но работа журналистов в отдельных ситуациях — зачастую. Так, выпускница СПбГУ 2017 года Дарья Емельянова, которая озаглавила титульник диплома «Работа с пресс-релизами в новостных СМИ», по минутам сопоставляла, как освещали теракт в петербургском метро 3 апреля 2017 года основные городские издания: РИА Новости, «Фонтанка», «Росбалт», «Мой район», и сделала вывод, что для «СМИ с более насыщенной новостной лентой, сотрудники которых постоянно отслеживают сайты государственных органов» новостью становились любая подтвержённая информация, пресс-релизы и всё, что помогало объяснить происходящее.

Как рассказала Емельянова, за работу она взялась из интереса и потому как на тот момент рассчитывала на должность пресс-секретаря и хотела понять, кто и как взаимодействует с прессой.

Идея публиковать научные работы и дипломы по близкой теме или о компании, в которую хотелось бы попасть, не так уж плоха: пример тому нашёлся в самой редакции «Фонтанки». Директор по рекламе Елена Пирожкова училась в РГПУ им. Герцена на «Рекламе и связях с общественностью», писала об Агентстве журналистских расследований и в него и пришла. Как вспоминает она теперь, ещё в студенчестве познакомилась с главредом «Фонтанки» Александром Горшковым, заинтересовалась расследованиями и решила изучить вопрос:

– Мои работы были все про АЖУР. Темы курсовых звучали примерно как «Имидж фирмы: формирование через СМИ». На пятом курсе уже писала диплом на эту тему и пришла работать на «раскрутку» самого сайта и продажи рекламы, – поделилась Пирожкова. Писала о «Фонтанке», на неё и попала.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»