«Чижик» может перелететь в Ленобласть. Проект продления маршрута «частного трамвая» до Всеволожска собираются представить до конца года
Транспортная концессионная компания представит проект продления 8-го трамвайного маршрута во Всеволожск после запуска «Чижика» осенью. Петербург и Ленобласть должны будут выбрать «старшего».
Как рассказал 12 августа директор ТКК Сергей Окутин, обратной связи от правительств двух регионов компания ждет до конца года. В этом случае появляется сразу два концедента и процедура усложняется. «Основная суть – два региона договариваются делегировать полномочия одному, и он является стороной, которая обеспечивает обязательства концедента за 2 региона», – объяснил Окутин. Базовые расчетные сроки: год на проектирование, два на стройку.
Ранее «Фонтанка» писала о всеволожских планах ТКК. Власти города и концессионер – Транспортная концессионная компания (ТКК) – в декабре прошлого года подписали соглашение, которое продлевает сроки строительства сети для трамвая «Чижик». Они сдвинуты на ноябрь, однако врио губернатора Александр Беглов настаивает, чтобы трамвай поехал уже к 1 сентября. Этим же соглашением город и ТКК отказываются от взаимных претензий. Ранее компания укоряла чиновников за промедление с проектом планировки и, как следствие, с передачей земельных участков. Смольный отвечал: концессионер медлил с проектированием и работами даже там, где уже получил землю.
Справка:
Концессионное соглашение с ТКК было подписано в мае 2016 года. Компания принадлежала на тот момент УК «Лидер», «Группе ЛСР» и подрядной организации МК-20СХ. Последняя передала впоследствии свои 10% в пользу ЛСР. Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений – 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Затем сеть передадут ТКК в концессию на 30 лет. Суммарные расходы на эксплуатацию и закупку трамваев компании Stadler оцениваются в 33 млрд рублей. ТКК исходит из того, что в течение трех десятилетий будет перевозить по 33,2 млн человек ежегодно. Если загрузка окажется меньше, город обязан выплатить компенсацию – выручка и субсидия складываются в сумму так называемого минимального гарантированного дохода.
Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова.
Изначально срок завершения всего проекта назначили на IV квартал 2018 года. Однако старт работы трамвая сдвигался с августа 2017 года сначала на сентябрь, затем на октябрь и, наконец, на декабрь. В итоге по первым двум этапам трамвай поехал лишь в марте 2018 года