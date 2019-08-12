Исследование: четверть семей в Петербурге – средний класс

Четверть петербургских семей можно отнести к среднему классу. Это высокий показатель, Северная столица уступает лишь одну позицию рейтинга Москве. Впрочем, обе столицы не попали в первую пятерку.

Исследование на основе данных Росстата представило 12 августа РИА Новости. В нем учитывались доходы семей работающих россиян.

К среднему классу отнесены те ячкейки общества, которые могут позволить себе покупку машины и квартиры. При этом после очередного платежа по кредиту у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на члена семьи.

Самыми финансово крепкими оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа: там почти половину семей (45,2%) можно отнести к среднему классу. Чуть скромнее оказались Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%).

Реклама



У Москвы седьмое место с показателем в 26,8%, у Петербурга — восьмое (25,7%). Ленинградская область в первую десятку не вошла. Там к среднему классу можно отнести каждого пятого (20,8%) жителя.

Последние строчки рейтинга занимают республики Северного Кавказа: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Для этих регионов характерны низкие зарплаты при высокой рождаемости. Ингушетия замыкает список с 1,9% семей-«середняков».

В среднем по стране показатель среднего класса составил 14,2%.