Фотий-креститель: как в Гатчине лишали рясы и благословения фанатичного игумена РПЦ

Запрещенный в служении за насильственное крещение младенца гатчинский игумен Фотий не захотел уходить по-христиански смиренно. Даже под угрозой уголовного преследования и объективами камер он пугал молодую мать намеками и не каялся.

Анастасия и иерей Фотий//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

С момента появления в сети шокирующего видео с крещением годовалого мальчика в Мариенбургском храме в Гатчине РПЦ сделала все, чтобы смягчить имиджевый удар. Матери молниеносно принесли извинения, объявили произошедшее безумием и осудили на всех уровнях. Не высказался публично, пожалуй, только патриарх. Но все это нивелировал появившийся в конце примирения Фотий.

История со скандалом во время крещения годовалого ребенка моментально разошлась по соцсетям и задела многих, и далеких от православия тоже. Одни оказались шокированы грубым обращением священника с испугавшимся малышом, другие уверяли в неправильности проведения обряда, третьи обвиняли не особенно погружённую в церковную жизнь мать в неготовности к таинству и желании «не напрягаясь» получить фото для «Инстаграма». «Думала, что после крещения у сына появится ангел-хранитель», – нашлись и те, кто эти слова тоже ставил ей в упрек.

Изначально субботний конфликт решали конструктивно. В ночь на воскресенье, 12 августа, указом епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко), который совершал таинство крещения, был запрещен в священнослужении сроком на один год «без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения», а также выведен за штат епархии. В понедельник, 12 августа, в 15 часов в Покровском соборе в Гатчине руководство епархии лично извинилось перед матерью пострадавшего мальчика и заверило, с её слов, что навредивший ему священнослужитель в церквях Ленинградской области не появится в ближайшее время, а может быть, и навсегда. Но когда она как раз выходила на улицу из собора, вдохновленная беседой, с приказом об отстранении явился сам Фотий. Потерявший поддержку начальства, поруганный, без креста на шее и словно помятый, он был похож на человека, которому нечего терять.

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«Своей вины я не знаю, – с ходу заявил он корреспонденту "Фонтанки" и стоявшим рядом родителям. – 22 года (ранее говорил, что 26. — Прим. ред.) я крещу так, как крещение и должно проводиться по уставам православной церкви. Крещение без погружения допустимо только в случае смертельной опасности — тяжелой болезни. Здесь был не тот случай. Да, многие священники пытаются себя обезопасить. Но как они потом живут наедине со своей совестью? Святейший патриарх неоднократно призывал совершать именно погружательное крещение».

Он подтвердил, что на него и раньше поступали жалобы. Например, поддержать Анастасию пришла другая мама, которая также крестила ребенка у иерея в феврале, и на память у сына осталась царапина на носу. Но Фотий считает такие претензии лишь мерилом качества работы.

«Жалобы поступают почти на всех священников. Я бы, наверное, удивился, что есть священники, на которых никто никогда не жалуется. Значит, наверное, что-то не то в их деятельности. Осуществление пастырского долга связано порой с немалыми трудностями — священник не может угождать всем и вся», — отметил Фотий. И заметил, что, по сути, облагодетельствовал мать — сделал жест доброй воли по отношению к женщине, которая не причащалась, не знает «Отче наш» наизусть и не была готова к крещению. А она так ему отплатила за добро. (К слову, у самого Фотия детей нет — он принадлежит к монашеству.)

Тут уже не выдержала сама Анастасия, которая возмутилась этими словами. «Я понимаю, что вы защищаете себя. Вы говорите, что я устроила истерику в храме. Возможно, что я с вами согласна. Но как вы объясните то, что даже ваши коллеги говорят, что вы неправы?» — спросила она.

«Ой, мама дорога, вы не знаете церковной жизни, — лишь рассмеялся Фотий. — Вы не знаете проблем духовенства и взаимоотношений друг с другом и с "начальством"».

По его словам, крещение очень часто проходит весьма негладко.

«Я, конечно, не пророк и не гадалка, но я думаю, сбудется то, что вы поимеете немало скорби», — сказал он в лицо Анастасии. Она уточнила: «А причастны будете к этому вы?»

«Вы знаете, да. Но это не угроза. Я знаю немало случаев таких вот расправ со священниками, когда на них жаловались и их запрещали. Так вот, обычно люди, которые все это устраивали... на них это плохо потом отражалось», — сообщил Фотий.

На вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, как он будет жить в ближайший год, на который лишился работы, он сказал, что будет её искать и ждать, что предложит начальство. (Протоиерей Михаил Юримский, старейший священник и духовник Гатчинской епархии, заявил, например, что отстранённый от служения Фотий может стать псаломщиком.)

«У меня есть специальность, но она, вы знаете, сейчас никому не нужна. Я инженер-металлург. И я не знаю в Санкт-Петербурге металлургических предприятий. Да и в 55 лет не так легко устроиться. Но люди выживали в самые тяжелые времена, надеюсь, и я как-то проживу», — ответил Фотий.

Впрочем, трудоустройство — не единственная проблема Фотия. Заявлению молодой мамы в полицию дали ход. С утра с ней связались правоохранители, ребенок прошел медэкспертизу. Она говорит, что будет настаивать на уголовном преследовании — отговаривать её не стало и бывшее руководство иерея.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»