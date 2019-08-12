Опасные каникулы на видео: на Петроградке дети оседлали троллейбус

Кадр из видео в vk.com/spb_today_unpublished

Свободные от школьных обязанностей подростки находят себе опасные развлечения: компания детей 12 августа решила покататься на троллейбусе, поворачивавшем с оживлённой Большой Пушкарской улицы на Ординарную на Петроградской стороне.

Неразумные шалости попали на камеру очевидца, видео размещено в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте». На троллейбусе повисли сразу трое мальчишек и девочка. Вероятно, дети намеренно держались в слепой зоне, чтобы водитель не увидел их.

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Водители городского транспорта, замечая «зацеперов», сразу останавливаются, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс». Сегодняшний случай на предприятии не зафиксирован: видимо, дети быстро отцепились и убежали.

Вообще же подобное поведение очень опасно. Например, в мае 12-летний мальчик, таким же образом «катавшийся» на троллейбусе, получил тяжёлые травмы, в том числе перелом ключицы и открытую черепно-мозговую травму. Обеспечить безопасность подобных «любителей приключений» очень сложно: они находятся вне транспортного средства и не считаются пассажирами. Обычно их замечает не водитель («зацеперы» часто находятся в слепых зонах), а пассажиры общественного транспорта.

Горэлектротранс просит пассажиров не оставаться равнодушными и тут же сообщать об опасных «шалостях» водителю или кондуктору – ради безопасности самих детей.