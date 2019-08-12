Выходные обошлись без жертв на дорогах Петербурга и области. Последний раз такое было в марте

За прошедшие выходные, с 9 по 11 августа, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1039 ДТП. И хотя пострадали в общей сложности 65 человек, отмечено всего несколько крупных серьезных аварий. Погибших впервые с начала весны не было вовсе.

Как сообщает 12 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО, на петербургских дорогах с 9 по 11 августа было зафиксировано 814 аварий, в том числе 27 – с пострадавшими. Травмы получили 34 человека, из них трое – дети.

Так, поздним вечером 9 августа на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе столкнулись две легковушки. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД Московского района, «фейковое такси» Hyundai Solaris под управлением 25-летнего парня двигалось по Московскому проспекту от метро «Московская» в сторону станции «Парк Победы» на красный сигнал светофора и столкнулось с автомобилем Subaru, за рулем которого был 59-летний мужчина. Тот пересекал Московский по улице Фрунзе.

В результате аварии пострадала 26-летняя пассажирка «Соляриса». Водитель «Субару» вез из аэропорта дочь и внучку, которых встретил с отдыха. Они, к счастью, отделались только стрессом.

Реклама



Днем 10 августа на кольцевой автодороге в Красногвардейском районе Петербурга произошел очередной наезд на стоящую машину. По даным отдела пропаганды УГИБДД, около 15:40 на 105-м километре внешнего кольца КАД 82-летний водитель автомобиля Toyota въехал в стоящую во втором ряду после ДТП «ГАЗель», за рулем которой был 30-летний мужчина. В результате пожилой водитель «Тойоты» получил тяжёлые травмы, а его 56-летняя пассажирка – травмы средней тяжести.

Также суббота отметилась опрокинутыми грузовиками: сразу два перевернулись в Петербурге и еще один – в Ленобласти. На Приморском проспекте даже пришлось перекрывать движение в сторону заезда на ЗСД и Приморского шоссе, пишет «Дорожный инспектор». Самосвал поднимали на колеса при помощи крана.

Ночью 11 августа уже в Ленобласти, на трассе «Кола», столкнулись три машины. По информации ГИБДД, водитель автомобиля Skoda сначала ударил попутный грузовик Scania с полуприцепом, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате пострадали водитель «Шкоды» и его пассажирка. А вот в ночь понедельника, 12 августа, на той же «Коле» уже произошла смертельная авария.

Всего же за выходные на дорогах Ленобласти зафиксировали 225 ДТП. Пострадавшие были в 25 случаях. Травмы получил 31 человек, четверо из них – дети.

Отметим, что в последний раз без жертв обошлись выходные с 1 по 3 марта. Однако всего аварий тогда произошло существенно больше: 1385 в Петербурге и 255 – в области.