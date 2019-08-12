Владелец телекомпании «Рустави 2» решил продать ее из-за долгов

Новый владелец грузинского телеканала «Рустави 2» бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за долгов на сумму более $ 24 млн.

По его словам, компания находится на грани банкротства. «К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании», – говорится в заявлении Халваши, которое приводит сайт телеканала. Он сообщил, что решил продать «по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего».

Халваши отметил, что будет вести переговоры с любым заинтересованным лицом, кроме Михаила Саакашвили – бывшего неформального владельца и управляющего телекомпанией «Рустави 2».

По словам Халваши, долг «Рустави 2» составляет 70 млн лари (более $ 24 млн), из них 27 млн лари – долг перед государством. Он отметил, что из-за больших долгов телекомпании конкурс должен быть завершен в течение недели.

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Вместе с тем супруга скончавшегося учредителя телекомпании «Рустави 2» Эроси Кицмаришвили Ия Кицмаришвили в понедельник подала иск в суд с требованием возвратить ей 30% акций телекомпании.

Она заявила журналистам, что Кицмаришвили требовал возвращения своей доли в «Рустави 2» еще в 2009 году, но тогда суд не удовлетворил его требования. Эроси Кицмаришвили скончался в 2014 году. По версии следствия, он покончил с собой, однако члены семьи считают, что он был убит.