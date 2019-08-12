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Общество
12.08.2019 15:53
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«Все настаивают на расследовании фактов вмешательства во внутренние дела». Госдума собирает внеочередное заседание после массовых протестов

«Все настаивают на расследовании фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны». Володин рассказал, что Госдума собирает внеочередное заседание после массовых протестов.

Российский парламент принял решение провести внеочередное заседание Совета Госдумы после серии акций протеста в Москве, связанных с предстоящими выборами депутатов Мосгордумы.

«Внеочередное заседание Совета ГД по ситуации с вмешательством извне во внутренние дела России состоится 19 августа в 12:00», – сообщает в понедельник, 12 августа, официальный сайт нижней палаты Федерального собрания РФ.

Решение принято на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

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«Все политические фракции ГД настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести внеочередное заседание Совета Государственной Думы, на котором мы обсудим этот вопрос. Председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной Думы по рассмотрению фактов вмешательства», – цитирует сайт Госдумы Вячеслава Володина.

В свою очередь Василий Пискарёв рассказал, что уже подготовлены запросы в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.

Первым об «иностранном следе» в массовых протестах в Москве и других городах, которые проходили три субботы подряд, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

«Наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве», – заявил государственному агентству ТАСС сенатор Климов в минувшее воскресенье.

В тот же день Роскомнадзор направил официальное предостережение в компанию Google (владеет YouTube. – Прим. ред.) с требованием «прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий».

«В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию», – сказано на официальном сайте РКН.

В компании Google на запрос «Фонтанки» по заявлениям парламентариев и Роскомнадзора пока не ответили.

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10 августа на согласованном митинге на проспекте Сахарова собралось, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. После акции были задержаны более 100 человек в Москве и ещё несколько сотен человек в других городах России. Несанкционированная акция 3 августа закончилась задержанием с применением спецсредств около 1000 человек. 27 июля в ходе разгона несогласованной акции сторонников незарегистрированных кандидатов было задержано немногим менее тысячи граждан.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее в понедельник, 12 августа, не поддержала призыв перенести выборы на более поздний срок и допустить до участия оппозиционеров, которым забраковали подписные листы. «Это несерьёзно», – пояснила глава центризбиркома.

После несогласованной акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Несколько человек арестованы. В минувшее воскресенье суд в Москве отказался арестовывать лежащего в реанимации режиссера Дмитрия Васильева, которого следствие намерено отправить в СИЗО. В пятницу, 8 августа, ранее объявленный в розыск Сергей Фомин сам пришёл к следователям. Фомин – волонтер избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. В СК заявили, что во время акции протеста 3 августа оппозиционера выручил чужой ребёнок, на руках с которым он якобы прошёл оцепление. Попытка лишить родителей младенца родительских прав вызвала широкий общественный резонанс.

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