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Туризм
12.08.2019 15:49
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Грузия недосчиталась 60 млн долларов после сокращения турпотока из России

 

Власти кавказской республики отмечают, что снижение количества туристов из соседней страны негативно сказалось на грузинской туристической отрасли.

«По состоянию на июль потери туристического сектора составили до 60 миллионов долларов <...> Сегодня нам необходимо поддерживать малый и средний бизнес в сфере туризма», – сообщил 12 августа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в заявлении http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=520&info_id=72872 на сайте правительства.

По его словам, спад, с которым столкнулся грузинский туризм, можно назвать «краткосрочным». Бахтадзе уверен, что «позитивная динамика в секторе» восстановится.

Ранее о «сложном финансовом положении» после сокращения числа российских туристов сообщили https://www.fontanka.ru/2019/07/29/051/ также грузинские авиаперевозчики. Ущерб только флагманской авиакомпании Georgian Airways составил 25 миллионов долларов.

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Справка:

С 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Решения российского руководства о запрете полетов связаны с обстановкой в Грузии. Протесты у грузинского парламента начались накануне 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек. Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности. Протестующие обвинили спикера парламента Ираклия Кобахидзе в предательстве родины и потребовали от него уйти в отставку. Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий день. Кроме того, в отставку подал организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.

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