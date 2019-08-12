Грузия недосчиталась 60 млн долларов после сокращения турпотока из России

Власти кавказской республики отмечают, что снижение количества туристов из соседней страны негативно сказалось на грузинской туристической отрасли.

«По состоянию на июль потери туристического сектора составили до 60 миллионов долларов <...> Сегодня нам необходимо поддерживать малый и средний бизнес в сфере туризма», – сообщил 12 августа премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в заявлении http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=520&info_id=72872 на сайте правительства.

По его словам, спад, с которым столкнулся грузинский туризм, можно назвать «краткосрочным». Бахтадзе уверен, что «позитивная динамика в секторе» восстановится.

Ранее о «сложном финансовом положении» после сокращения числа российских туристов сообщили https://www.fontanka.ru/2019/07/29/051/ также грузинские авиаперевозчики. Ущерб только флагманской авиакомпании Georgian Airways составил 25 миллионов долларов.