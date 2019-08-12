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ЖКХ
12.08.2019 16:14
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В Колпино приток Невы принимает мутное и вонючее. За дырявый люк уже штрафовали центр МЧС

Свежий воздух перестал радовать некоторых жителей Колпино. Душок исходит от люка, который периодически переполняют нечистоты.

Как рассказал «Фонтанке» обитатель ЖК «Юттери» Николай 12 августа, зловоние в районе реки Малая Ижорка чувствуется последние несколько дней. Во время прогулки с собакой горожанин наткнулся на колодец с протекающей крышкой, из которого идёт поток неаппетитной жидкости.

Фото: читатель "Фонтанки" Николай

В пресс-службе Северо-Западного Росприроднадзора уточнили, что люк расположен в районе пересечения Вознесенского шоссе и реки Малая Ижорка. Информация о сбросе стоков по данному адресу в последний раз поступала в ноябре прошлого года. Источником загрязнения тогда посчитали устаревшую канализационную насосную станцию № 3, которая находится на балансе и эксплуатируется Невским спасательным центром МЧС России. 

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«По результатам проведенного административного расследования ФГКУ "Невский СЦ МЧС России" установлено, что при эксплуатации канализационной насосной станции № 3 05.10.2018 была допущена аварийная ситуация, которая привела к переливу неочищенных сточных вод из канализационных колодцев КНС на рельеф и далее самотеком по береговому склону в водный объект р. Малая Ижорка, что явилось нарушением требований к охране водных объектов», — пояснили в Росприроднадзоре.

Организацию тогда привлекли к административной ответственности. Штраф в установленный срок не был оплачен. Государственный инспектор составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) и направил материалы в суд.

 

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