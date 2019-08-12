Креститель Фотий после лишения креста и рясы может стать псаломщиком в храме. Но ему придётся пообщаться со следователями

Протоиерей Михаил Юримский, старейший священник и духовник Гатчинской епархии заявил, что отстранённый от служения иерей Фотий может стать псаломщиком. И если будет распоряжение владыки, он даже может взять его в Покровский собор в Гатчине.

Мать пострадавшего при крещении мальчика Анастасия рассказала «Фонтанке» также, что к делу активно подключились следователи – её уже пригласили пообщаться. Общение предстоит и отцу Фотию. Он рассказал «Фонтанке», что с ним пока правоохранители не связывались и он ни в чем себя виновным не считает.

Как говорится в опубликованном в ночь на 12 августа сообщении, указом преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко), который совершал таинство, запрещается в священнослужении сроком на один год, «без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения».

Напомним, что гатчинский игумен Фотий с силой окунал кричащего мальчика в купель, оставив ему на память о крещении ссадины. Свои действия он аргументировал 26-летним опытом, который не убедил мать ребенка и шокировал очевидцев. «Фонтанка» пообщалась со всеми сторонами конфликта.