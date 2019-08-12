Сотрудники ФСИН погибли под Тулой. Заключённых в служебном автомобиле не было

Массовая авария унесла жизни трёх человек 12 августа на дороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань в Тульской области.

Как сообщает ИА «Тульские новости», по предварительным данным, автомобиль УФСИН на перекрёстке поворачивал на зелёный сигнал светофора, когда в него въехал внедорожник. Затем произошло столкновение ещё с несколькими машинами. «Тульские известия» перечисляют модели четырёх участников: «Мерседес Е320», «Мазда СХ-5», «Шкода Октавия» и «Лада Ларгус». Предположительно, водитель внедорожника мог быть нетрезв.

Три сотрудника УФСИН скончались на месте. Пострадали ещё три или четыре человека.

Фото: newstula.ru

По сведениям «Тульских новостей», погибшие работали в белгородском ведомстве. Они ехали на служебном автомобиле из Москвы в Белгород, заключённых с ними не было.