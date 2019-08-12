Кенгуру рады первому снегу. В Австралию впервые за много лет пришла снежная зима

На юго-восточном побережье Австралии впервые за несколько десятилетий выпал снег, однако синоптики обещают, что он растает уже через несколько дней.

«Снег и ветер будут и дальше наблюдаться на юго-востоке Австралии. Снежная погода движется дальше на север», – сообщает 12 августа NWS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

На юге Австралии выпали рекордные 14 сантиметров снега, что привело к многочисленным авариям на дорогах. Национальное бюро метеорологии в своем твиттере призывает людей быть крайне осторожными в необычных природных условиях.

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Morning frost expected across much of inland for the next couple of days in NSW, particularly over ranges and slopes where under a clear sky, with low humidity and light wind after the passage of a series of cold fronts last week.

More details about frost https://t.co/ipmq89qw4G pic.twitter.com/CTvXSgVXF4 — Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) 11 августа 2019 г.

По прогнозам синоптиков, уже с понедельник непогода пойдет на спад, так как 12 августа через регион пройдет последний холодный фронт. Снег должен растаять с планируемым потеплением на этой неделе.

Редкому явлению, похоже, больше всех рады оказались животные. «Кенгуру чувствуют себя очень энергичными (игра слов от bouncy – энергичный и прыгучий)», – сообщает BBC Австралия, показав видео того, как символ страны скачет по снегу.

Kangaroos feeling bouncy about the #snow near Goulburn in New South Wales, Australia! pic.twitter.com/1QRqCRlhKk — BBC Weather (@bbcweather) 12 августа 2019 г.