Кенгуру рады первому снегу. В Австралию впервые за много лет пришла снежная зима

На юго-восточном побережье Австралии впервые за несколько десятилетий выпал снег, однако синоптики обещают, что он растает уже через несколько дней.

«Снег и ветер будут и дальше наблюдаться на юго-востоке Австралии. Снежная погода движется дальше на север», – сообщает 12 августа NWS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

На юге Австралии выпали рекордные 14 сантиметров снега, что привело к многочисленным авариям на дорогах. Национальное бюро метеорологии в своем твиттере призывает людей быть крайне осторожными в необычных природных условиях.

Morning frost expected across much of inland for the next couple of days in NSW, particularly over ranges and slopes where under a clear sky, with low humidity and light wind after the passage of a series of cold fronts last week.

