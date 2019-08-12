Петербуржцев спросят про использование реагентов и добавят знаков с эвакуаторами

Жителей Петербурга спросят об использовании реагентов ближайшей зимой. Автомобилистов для уборки улиц напугают эвакуаторами.

Поручение провести опрос 12 августа в ходе совещания в городском правительстве дал врио губернатора Александр Беглов. В каждом районе мероприятие будут организовывать отдельно, в зависимости от специфики части города.

Говоря о запаркованности улиц, которая мешает убирать дороги от снега, Александр Беглов напомнил, что норма чет-нечет отменена, и призвал искать решение проблемы. Вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил, что закон позволяет перекрывать дороги по техническому состоянию. Это можно делать и ночью и днем. Второй путь – установка рядом со знаком «остановка запрещена» таблички «работает эвакуатор». Улиц, где это необходимо, насчитали 2,5 тысячи, пока охвачено менее половины.

Подробные итоги снежной зимы в Петербурге «Фонтанка» подводила 1 марта. В ходе нее от гололеда и сосулек пострадали, по данным скорой помощи, 4075 горожан. Серьезные травмы зафиксировали у 3734 человек. Как утверждалось, в связи с плохой уборкой снега были освобождены от должностей главы четырех районов. Смольный признал, что мероприятия по очистке города недофинансированы. В процессе Беглов поднял вопрос о возвращении реагентов на дороги Петербурга.