Путепровод на Колтушском шоссе достроят без судебных тяжб

Прекращён судебный спор по поводу контракта на возведение развязки c двухпутным путепроводом на 39-м километре Колтушского шоссе, около станции Мельничный Ручей во Всеволожске.

Как сообщает 12 августа пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области, компания «Геоизол», считавшая, что ее права были нарушены «Ленавтодором» в ходе проведения конкурса на определение подрядчика стройки, отказалась от исковых требований.

«Подрядчику дано указание наращивать темпы строительства. Сейчас полным ходом идет переустройство инженерных сетей. Непосредственно сама территория под стройку очищена практически полностью», — рассказал новый глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов, прежде возглавлявший ГКУ «Ленавтодор».

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Путепровод длиной 1,2 километра с четырьмя полосами движения заменит собою переезд через железнодорожные пути у станции Мельничный Ручей. Этот переезд делит город Всеволожск на две части и каждый час закрывается для пропуска поездов, при этом интенсивность движения на этом участке шоссе достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Горожане ждали путепровод почти 40 лет. Развязку планируется открыть в 2022 году, а транспорт обещают пустить даже до завершения всех работ. Сметная стоимость стройки – 1,5 миллиарда рублей, заказчиком выступает ГКУ «Ленавтодор», подрядчиком – ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Напомним, «Геоизол» участвует в ещё одном споре – вокруг строительства экопарка в Юнтолово. Закупочная комиссия трижды не допускала до финала конкурентов победителя, в том числе «Геоизол», а ФАС трижды аннулировала результаты торгов.