ЛСР может начать стройку жилого квартала на месте бывшего аэропорта Ржевка будущей весной

Группа ЛСР планирует приступить к реализации проекта жилого квартала на территории бывшего аэропорта Ржевка в Ленобласти весной 2020 года. Информацию «Фонтанке» 12 августа подтвердили в пресс-службе застройщика.

«У нас есть необходимые согласования с вице-губернатором по строительству Ленобласти и главным архитектором. Вопрос времени, когда мы начнем строить. Пока не можем точно сказать, когда будем реализовать. Ожидания, пока предварительно, что весной следующего года выйдем на объект», – пояснили в пресс-службе группы.

Напомним, сделку по приобретению 175 га бывшего аэропорта в поселке Ковалево Всеволожского района «Группа ЛСР» закрыла в 2014 году. На тот момент застройщик планировал возвести в этой локации порядка 1 млн кв. метров жилья.