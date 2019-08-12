Банк России назвал возможную причину подорожания молочных продуктов

Вступление в силу 1 июля решения об обязательной электронной ветеринарной сертификации ряда молочных продуктов в системе «Меркурий» могло оказать влияние на увеличение годовых темпов роста цен на молоко и молочные продукты, следует из опубликованного 12 августа ежемесячного доклада Центрального банка РФ «Динамика потребительских цен».

«Продолжилось также увеличение годовых темпов роста цен на молоко и молочные продукты (включая сливочное масло), на этом рынке процессы подстройки предложения еще не завершены. Дополнительное временное влияние могло оказать вступление в силу 1 июля решения об обязательной электронной ветеринарной сертификации ряда молочных продуктов в системе "Меркурий"», – говорится в документе.

Ранее Росстат сообщил, что молоко и молочная продукция подорожали на 6% в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года и на 4,5% в январе–июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 июля 2019 года для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции стала обязательной электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий».