«Это несерьезно и преждевременно». Глава ЦИК Памфилова не видит основания для переноса выборов в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова не видит оснований для переноса сентябрьских выборов депутатов Мосгордумы. Вопрос может быть рассмотрен, «если наберутся факты», пояснила глава ЦИК в понедельник, 12 августа, в эфире Business FM.

«Для этого должны быть серьезные основания. Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно. Мы еще, во-первых, не закончили рассмотрение всех обращений к нам, не закончили изучение всех материалов, которые к нам приходят. То есть вообще говорить об этом пока нет никакой возможности», – заявила Элла Памфилова.

Ранее отбывающий административный арест в спецприёмнике незарегистрированный кандидат Илья Яшин опубликовал своё обращение к Памфиловой. В нем он заявил о необходимости переноса выборов на более поздний срок. Идею он объяснил тем, что вместо выборов в Москве якобы проходит «спецоперация»,

В минувшую пятницу Центризбирком отказал Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. ЦИК признал недействительными 505 из пяти тысяч подписей в поддержку оппозиционера.

Согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа, по разным данным, собрал от 20 000 до 50 000 человек. И в эту субботу не обошлось без задержаний. Организаторы намерены провести в столице шествие численностью до 30 000 человек. Соответствующая заявка была подана в мэрию 12 августа.