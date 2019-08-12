Виновником страшного ДТП на «Балтии» признан водитель фуры. Он отправил «Прадо» на встречку

Водителю, подозреваемому в совершении страшного ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Московской области, на границе с Тверской областью, грозит тюремное заключение на срок до 7 лет: в отношении него следственный отдел ОМВД России по г. о. Шаховская возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Об этом 12 августа сообщает МВД РФ.

ДТП случилось 11 августа на 158-м километре «Балтии». По версии полиции, водитель грузовика совершил столкновение с двумя легковушками. Одну из них выкинуло на встречную полосу, где она врезалась в микроавтобус, съехала в кювет и опрокинулась. Погибли пять человек, ещё восемь были госпитализированы с различными травмами.

Фото МЧС с сайта afanasy.biz

«Водитель фуры задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По данным СМИ, фура выкинула на встречку Land Cruiser Prado. В нём погибли мужчина, две женщины и два ребёнка. Восемь человек из микроавтобуса, в том числе дети, получили травмы. Пятеро взрослых находятся в удовлетворительном состоянии, двое детей в состоянии средней степени тяжести, пишет 12 августа «Афанасий бизнес».