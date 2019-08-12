Целая бригада полегла. В Петербурге пьяный пациент вывел из строя медиков скорой помощи

За избиение целой бригады скорой помощи задержан молодой житель Петербурга. Ему не понравилось качество оказания уличных услуг.

О выводе из строя бригады в составе трех специалистов сообщает 12 августа ГСУ СК Петербурга.

«По данным следствия, подозреваемый вечером 8 августа в состоянии алкогольного опьянения, находясь у одного из домов по улице Черкасова, во время оказания ему медицинской помощи бригадой скорой помощи нанес несколько ударов двум врачам и фельдшеру», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК «Побои». 20-летнего подозреваемого, по всей вероятности, отпустили на подписку о невыезде. С 8 августа в Калининский райсуд не поступали ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.