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Город
12.08.2019 14:39
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Смольный увеличил долю в «Теплосети Санкт-Петербурга» на 3,4 процента, перечислив полтора миллиарда рублей

За счет перечисления полутора миллиардов рублей Смольный нарастил долю в «Теплосети Санкт-Петербурга». Контроль собирается получить к 2024 году.

План увеличения доли города в капитале АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» представил глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук на правительственном совещании 12 августа.

При этом в 2019-м город уже выделил 1,5 млрд рублей; если до этого доля Петербурга составляла 25,003% против 74,999% у ТГК-1, то теперь соотношение 28,4% на 71,6%.

Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что Смольный в 2020-2023 годах намерен выделить 14,5 млрд рублей в виде бюджетных инвестиций в реконструкцию сетей компании. Потребность предприятия расписана следующим образом: в 2020 году — 3 млрд рублей, в 2021-м — 3,5 млрд рублей, в 2022-м — 4 млрд рублей, в 2023-м — 4 млрд рублей. Это позволит получить контроль над «внучкой» «Газпрома», а реализация мероприятий снизит повреждаемость сетей на 5% – с 2,14 дефекта на км до 1,9%.

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