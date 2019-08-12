Средний чек в российских магазинах снизился до годового минимума. Петербург — тоже в тренде

Среднестатистический россиянин в июле тратил за раз в магазине 546 рублей, что на 10 рублей меньше, чем было в июне.

«Относительно июня средний чек потерял -1,8% и опустился до уровня в 546 руб. <...> Наибольшее снижение средний чек показал в магазинах крупных форматов. Если говорить о различных типах городов, то более всего сократили свои единовременные траты жители полумиллионников», – сообщается 12 августа в исследовании холдинга «Ромир».

Последний раз показатель среднего чека был ниже 550 рублей год назад, в августе 2018, когда россияне оставляли в магазинах за раз 537 рублей.

В Петербурге показатель несколько выше, чем в среднем по стране, однако все равно продолжает снижаться. Так, средний чек в петербургских магазинах опустился за месяц почти на 1%, достигнув отметки в 698 рублей.

Реклама



В других крупных городах средний чек упал на 1,6%. В Москве, наоборот, наблюдается рост, хотя всего на 0,1%. В среднем в столичных магазинах оставляют 707 рублей за раз.

В «Ромире» объясняют снижение показателей сезонностью. «Снижение среднего чека в июле, как и сокращение общих расходов, связано в первую очередь с сезонностью <...> За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», – рассказал 12 августа президент исследовательского холдинга Андрей Милехин.

Исследование «Ромир» было проведено на основе июльских данных потребления 40 тысяч россиян из 220 городов России. Участники сканировали штрих-коды всех купленных товаров, а затем они обрабатывались в базе данных скан-панели.