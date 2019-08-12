1200 дефектов. Смольный отчитался по внеплановому сезону фонтанов из-за прорывов теплосетей

В результате испытаний в межотопительный период 2019 года выявлено 1213 дефектов на городских теплосетях. Основной объем – зона ответственности «Теплосети Санкт -Петербурга».

Как рассказал 12 августа на правительственном совещании глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук, температурные испытания реализованы на 100%, гидравлические — на 99%. В целом готовность объектов теплоснабжения составляет 85%, электроснабжения — 79%, водоснабжения — 82%, газораспределения — 63%. ГУП «ТЭК СПб» завершило адресную программу ремонта на 67%, «Теплосеть Санкт-Петербурга» – на 64%, «Петербургтеплоэнерго» – на 44%.

О самых ярких прорывах «Фонтанка» писала с самого начала испытаний. В частности, на Васильевском острове и на улице Восстания внеплановый сезон фонтанов провела та же «Теплосеть Санкт-Петербурга», у станции метро «Московская» – ГУП «ТЭК СПб».

При этом Андрей Бондарчук отметил, что чем длиннее этап периодического протапливания, тем меньше жалоб поступает в первые дни после объявления регулярного отопления. В прошлом году этот интервал составил 5 дней, и в первые же 10 суток после перехода на полноценный режим пришло более 33 тысяч обращений. За год до этого периодическое протапливание длилось 15 дней – претензий оказалось менее 20 тысяч.