«Ганьба!» Порошенко недобро встретили в Киеве и закидали яйцами

Неизвестные закидали яйцами бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» сразу после допроса в ГБР.

«Петр Порошенко вышел из помещения Государственного бюро расследований после допроса не только под крики своих сторонников, но и противников», – рассказало 12 августа издание «Страна.uа».

Часть собравшихся кричала экс-главе государства «ганьба» (позор), а неизвестные также начали кидать в него яйца. Известно, что снаряды попали в полицейских и журналистов, однако достигли ли они цели – не сообщается.

У здания бюро расследований собрались также и сторонники Порошенко. Они скандировали: «Украине нужен Порох!».

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Сам экс-президент не стал задерживаться, отказавшись от комментариев.

Напомним, что 12 августа Порошенко вызвали на допрос по поводу дела телеканала "Прямой". Следователи считают, что акции СМИ были оформлены на кипрскую компанию, чтобы создать видимость отсутствия связей с экс-президентом. Глава украинского бюро расследований Роман Труба пообещал допросить бывшего главу государства с использованием детектора лжи.

В отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников открыто более десяти уголовных производств. Часть из них связана с уклонением от уплаты налогов и отмыванием преступных доходов.