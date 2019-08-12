Аэропорт Гонконга закрыт из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих. Об этом сообщает АР со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Протестующие создали значительные препятствия в работе аэропорта, в результате пришлось полностью приостановить регистрацию на рейсы, говорится в пресс-релизе. Аэропорт продолжит обслуживать только те рейсы, регистрация на которые уже завершилась.

Hong Kong Airport Cancels All Flights For Today As Protesters Swarm https://t.co/tPFjzVgQ5g pic.twitter.com/Cwm2PqNBcQ — SAKAI HK (@hk_sakai) 12 августа 2019 г.

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Рейсы отменены с 16:00 по местному времени, уточняет South China Morning Post. В аэропорт продолжают съезжаться автобусы с демонстрантами, на подъездах к нему образовались пробки. Протесты в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. В ночь на понедельник полицейские использовали слезоточивый газ и водометы. Протестующие устраивают сидячие забастовки на железнодорожных станциях и станциях метро.

Массовые уличные протесты начались в Гонконге в начале июня после попытки местной администрации провести закон об экстрадиции подозреваемых на материковую часть Китая.