Аэропорт Гонконга закрыт из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих. Об этом сообщает АР со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Протестующие создали значительные препятствия в работе аэропорта, в результате пришлось полностью приостановить регистрацию на рейсы, говорится в пресс-релизе. Аэропорт продолжит обслуживать только те рейсы, регистрация на которые уже завершилась.

Hong Kong Airport Cancels All Flights For Today As Protesters Swarm https://t.co/tPFjzVgQ5g pic.twitter.com/Cwm2PqNBcQ