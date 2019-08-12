Происшествия
Аэропорт Гонконга закрыт из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих. Об этом сообщает АР со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Протестующие создали значительные препятствия в работе аэропорта, в результате пришлось полностью приостановить регистрацию на рейсы, говорится в пресс-релизе. Аэропорт продолжит обслуживать только те рейсы, регистрация на которые уже завершилась.
Hong Kong Airport Cancels All Flights For Today As Protesters Swarm https://t.co/tPFjzVgQ5g pic.twitter.com/Cwm2PqNBcQ— SAKAI HK (@hk_sakai) 12 августа 2019 г.
Рейсы отменены с 16:00 по местному времени, уточняет South China Morning Post. В аэропорт продолжают съезжаться автобусы с демонстрантами, на подъездах к нему образовались пробки. Протесты в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. В ночь на понедельник полицейские использовали слезоточивый газ и водометы. Протестующие устраивают сидячие забастовки на железнодорожных станциях и станциях метро.
Hong Kong protests: Violence erupts in train stations https://t.co/U5CRUs7PNv pic.twitter.com/uw6h2fq5Iq— SAKAI HK (@hk_sakai) 12 августа 2019 г.
Массовые уличные протесты начались в Гонконге в начале июня после попытки местной администрации провести закон об экстрадиции подозреваемых на материковую часть Китая.