Во дворе на Штурманской сбили шестилетнего мальчика. Ребенок был в сопровождении взрослых

Под колесами автомобиля в Московском районе Петербурга утром 12 августа пострадал ребенок. Его доставили в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:30 во дворе дома 22, корпус 2, по Штурманской улице 48-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, наехал на 6-летнего мальчика. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Ребенок находился на улице в сопровождении взрослых.

В результате наезда мальчик был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП ГИБДД проводит проверку.