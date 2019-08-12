Поток иностранных туристов в Россию за год вырос на четверть

РФ в первом полугодии 2019 года посетили около двух миллионов туристов, что почти на 25% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщает 12 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на анализ данных пограничной службы ФСБ.

"Статистика погранслужбы ФСБ фиксирует граждан, которые въезжают на территорию нашей страны с туристическими целями. Таких иностранцев в первом полугодии 2019 года оказалось около двух миллионов человек. Это почти на 25% больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года", – говорится в сообщении. Лидирующее место в рейтинге иностранных гостей занимают туристы из Китая, число которых увеличилось более чем на 32% и достигло почти 592 тысячи человек. Самую активную динамику продемонстрировали испанские туристы – их стало больше на 54,8%. Далее следуют туристы из Индии (больше на 49,6%), Южной Кореи (рост на 45,3%), Италии (41,7%) и Франции (41%).

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"Выросли все основные въездные рынки без исключения. Незначительный рост числа туристов в первом полугодии наблюдается даже для Великобритании и США – несмотря на то, что общее число въехавших в Россию американцев и англичан серьезно упало. Очевидно, что сокращение турпотока произошло за счет частных и деловых визитов, но не за счет туризма: интерес к России и здесь стабилен", – считают в АТОР.

Эксперты отмечают, что в этом году упал въездной поток из нескольких латиноамериканских стран, который в прошлом году вырос в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В первом полугодии 2019 года в Россию приехали на 18,5% меньше туристов из Бразилии, на 38% – из Аргентины, на 29,2% – из Колумбии, на 27% – из Уругвая, на 30,2% – из Боливии. Незначительно вырос лишь турпоток из Мексики (на 4,7%) и Чили (на 15,5%).

"Наибольший рост интереса сейчас виден на европейских рынках, рынках стран ЮВА и Ближнего Востока. Американский и британский рынок практически не упали, несмотря на геополитические трения, а австралийский даже показал неплохой прирост. Статистика фиксирует спад прибытий из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Боливии", – оценила итоги первого полугодия исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.