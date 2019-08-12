Поток иностранных туристов в Россию за год вырос на четверть
РФ в первом полугодии 2019 года посетили около двух миллионов туристов, что почти на 25% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщает 12 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на анализ данных пограничной службы ФСБ.
Иностранный турпоток в Россию вырос на 25% https://t.co/WtR7UKQqyZ#россия #туры #турпоток #Майя_Ломидзе #туристы #направления #въезднойтуризм #туризм #АТОР— АТОР (@atorus) 12 августа 2019 г.
"Статистика погранслужбы ФСБ фиксирует граждан, которые въезжают на территорию нашей страны с туристическими целями. Таких иностранцев в первом полугодии 2019 года оказалось около двух миллионов человек. Это почти на 25% больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года", – говорится в сообщении. Лидирующее место в рейтинге иностранных гостей занимают туристы из Китая, число которых увеличилось более чем на 32% и достигло почти 592 тысячи человек. Самую активную динамику продемонстрировали испанские туристы – их стало больше на 54,8%. Далее следуют туристы из Индии (больше на 49,6%), Южной Кореи (рост на 45,3%), Италии (41,7%) и Франции (41%).
"Выросли все основные въездные рынки без исключения. Незначительный рост числа туристов в первом полугодии наблюдается даже для Великобритании и США – несмотря на то, что общее число въехавших в Россию американцев и англичан серьезно упало. Очевидно, что сокращение турпотока произошло за счет частных и деловых визитов, но не за счет туризма: интерес к России и здесь стабилен", – считают в АТОР.
Эксперты отмечают, что в этом году упал въездной поток из нескольких латиноамериканских стран, который в прошлом году вырос в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В первом полугодии 2019 года в Россию приехали на 18,5% меньше туристов из Бразилии, на 38% – из Аргентины, на 29,2% – из Колумбии, на 27% – из Уругвая, на 30,2% – из Боливии. Незначительно вырос лишь турпоток из Мексики (на 4,7%) и Чили (на 15,5%).
"Наибольший рост интереса сейчас виден на европейских рынках, рынках стран ЮВА и Ближнего Востока. Американский и британский рынок практически не упали, несмотря на геополитические трения, а австралийский даже показал неплохой прирост. Статистика фиксирует спад прибытий из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Боливии", – оценила итоги первого полугодия исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.