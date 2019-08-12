Электробусы обойдут закрытую Казанскую 14 августа. Автомобилистов уже потеснили

Съемки художественного фильма изменят маршрут движения электробусов в центре Петербурга в среду, 14 августа. Изменения для автомобилистов вступили в силу уже утром 12 августа. Пока они касаются только парковки.

Как сообщает 12 августа пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», в связи с закрытием движения по казанской улице с 11:00 до 16:00 14 августа электробусы с динамической зарядкой маршрута №17 будут следовать от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской улицы, а далее – по Малой Морской улице, Исаакиевской площади, Конногвардейскому бульвару, площади Труда, улице Якубовича и Конногвардейскому переулку до конечной станции «Конногвардейский бульвар». Обратно они пройдут по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку и улице Якубовича.

Напомним, что на текущей неделе в Петербурге будут перекрывать движение транспорта для съемок фильма «Вертинский». Кроме того, с 7:00 12 августа запрещена парковка на участке Казанской улицы от дома 2 до Невского проспекта и в переулке Сергея Тюленина. Подробнее о том, как будут перекрывать улицы и где еще запретят парковаться, читайте здесь.